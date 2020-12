Luminarie e alberi di Natale più forti del covid

Ci sono due scuole di pensiero a proposito delle luminarie e degli alberi di Natale esposti in piazza. C’è chi crede che i soldi spesi in queste postazioni potessero essere meglio impiegati per aiutare le famiglie momentaneamente indigenti e che stonino comunque con un periodo triste, pieno di timori e di lotte: Insistono: ma che aiuto possono dare al commercio in un periodo in cui mancano i turisti e la gente comunque economizza di fronte ad un futuro economicamente incerto.

Al contrario c’è chi crede che le luminarie possano contribuire a creare un’atmosfera di serenità. Domani è la festa dell’Immacolata e le luminarie si accenderanno quasi ovunque. Ieri sera grande stupore di alcuni bambini di di fronte alle postazioni illuminate di Rapallo. E a Portofino in una delle casette degli Elfi esposte in piazzetta, è perfino possibile vedere i fondali dell’area marina di Portofino