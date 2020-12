Lavagna: libri scolastici, una determina per 73 euro

La normativa regionale stabilisce che i Comuni partecipino all’assistenza scolastica e in particolare all’obbligo di provvedere al pagamento dei libri di testo “a tutti gli alunni” che frequentano la scuola primaria residenti nel territorio anche se iscritti in plessi scolastici di altri Comuni. A Lavagna l’acquisto dei libri non viene effettuato direttamente dal Comune, ma tramite distribuzione di cedole librarie alle famiglie degli alunni, le quali provvedono all’acquisto in base alle indicazioni delle istituzioni scolastiche.

Di seguito, non una notizia ma una curiosità, una determina del Comune di Lavagna; un lavoro degli uffici che tradizionalmente si moltiplicherà per ogni libreria fornitrice cui si rivolgono le famiglie.

“• si intende proseguire anche per quest’anno scolastico con la procedura tradizionale basata all’uso delle “cedole librarie”;

•essa prevede che gli alunni e famiglie possano rivolgersi a librerie e cartolibrerie scelte autonomamente che ritirano le cedole librarie e consegnano i libri agli alunni;

•tale procedura non consente pertanto di conoscere con esattezza a priori il numero esatto, la ragione sociale precisa dei potenziali fornitori dei libri e i rispettivi importi della spesa che comunque saranno evidenziati nell’atto di liquidazione una volta pervenute regolari fatture di fornitura di libri in oggetto;

Dato atto, quindi, che trattandosi di acquisizione diretta da parte dei privati di beni destinati ad obblighi educativi e non, invece, di beni di consumo delle amministrazioni pubbliche si ritiene non applicabile il ricorso al sistema Consip-Mepa (saranno le famiglie a scegliere liberamente il fornitore, mentre il Comune di Lavagna provvederà alla liquidazione di quanto a suo carico su presentazione di fatture debitamente documentate dai librai).”

Così il Comune provvederà a pagare alla Cartoleria Xerografica nazionale di Porfido Andrea di Sestri Levante il pagamento per cedole librarie per un valore di €. 73,66 euro.