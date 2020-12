Dpcm: “Quel divieto inutile che danneggia i ristoranti”

Da Augusto Sartori riceviamo e pubblichiamo

Come ristoratori non possiamo che essere arrabbiati e profondamente amareggiati per il divieto di spostamento tra i comuni, anche tra i più piccoli, il giorno di Natale.

Evidentemente non ci si rende conto dell’ulteriore danno economico che si crea al comparto della ristorazione, già stremato da mesi di forzata chiusura.

Questo senza dimenticare, fatto acora più grave, l’impossibilità d’incontrare i propri cari che magari abitano a poche centinaia di metri di distanza.

Il tutto mobilitando ben 70.000 agenti, che avrebbero certamente cose più importanti da fare.

Uno conto è la sacrosanta tutela della salute dei cittadini, altro è emanare provvedimenti inutili e privi di buonsenso che penalizzano oltremodo i nostri meravigliosi paesi.

Dipartimento Fratelli d’Italia

ristorazione e locali notturni

Augusto Sartori

responsabile Regione Liguria

Danilo Scala

responsabile Genova città

Alex Molinari

responsabile Provincia di Genova

Andrea Ballerini

responsabile Provincia di La Spezia

Stefano Rosina

responsabile SILB