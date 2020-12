Chiavari: il diario settimanale di Luca Garibaldi

Da Luca Garibaldi consigliere regionale e capogruppo Pd riceviamo e pubblichiamo



con la prossima settimana entreranno in vigore le regole del nuovo DPCM del Governo che regolerà attività, spostamenti durante il periodo natalizio. Siamo ancora in una fase difficile, e pochi giorni fa abbiamo visto toccare la punta più alta di decessi giornalieri dall’inizio della pandemia, con 993 morti. Una cifra che dovrebbe colpire tutti noi, rispetto alla gravità e al dramma che stiamo ancora vivendo nella lotta contro il COVID.



Il nuovo DPCM e le polemiche di Toti



Sul tema DPCM e anche su questioni collegate ho provato a fare un approfondimento qui, nella diretta settimanale, anche per provare a rispondere ad alcune criticità e domande che mi sono state poste.

Molte di queste riguardavano i divieti per Natale, Santo Stefano e Capodanno. Misure che creeranno frizioni, preoccupazioni, difficoltà di festeggiare il Natale in famiglia. Un tema sicuramente sentito, ma che va visto nella drammaticità del momento e della necessità di limitare gli spostamenti per non incorrere nella terza ondata.



Un tema di responsabilità collettiva che dovrebbe coinvolgere Regioni e Governo, nella gestione sanitaria, e invece come tutte le volte, la Liguria si distingue, con i commenti e le dichiarazioni di Toti: le zone bianche, la circolazione possibile anche con la pandemia in corso, e anche se siamo in zona gialla, la contrapposizione perenne tra economia e salute. Ultimo commento, il tentativo di cavalcare il malessere sulle chiusure dei Comuni per Natale, facendosi paladino delle cene/incontri coi nonni, che fino a poco tempo fa vedeva come il male assoluto.

Una polemica stucchevole e strumentale, come se non fosse mai finita la campagna elettorale.



Bilanci approvati e da discutere; strategie per futuro



D’altronde mi sembra sempre questo il segno del nuovo mandato della Giunta, dove la collaborazione istituzionale tanto promessa si è sciolta come neve al sole (a proposito di neve, la vicenda di venerdì è vergognosa: una regione bloccata per il ritardo negli interventi da parte di Autostrade e per la mancanza di controlli preventivi e una regia da parte della Regione, una volta diramata l’allerta). E si rende ancora più evidente l’insostenibilità di un Presidente della Regione che assomma su di sé Bilancio e Sanità, ma poi non riesce ad onorare gli impegni.

Ultimo caso, il fatto che non si sia presentato in Consiglio Regionale a discutere il Bilancio Consuntivo di Regione Liguria, il primo atto necessario per avviare il percorso che a fine anno ci porterà a discutere della legge di stabilità e delle risorse da stanziare nei prossimi anni.

Almeno in Commissione venerdì, in sede di Bilancio di Previsione, Toti si è presentato, e ha illustrato le linee guida della legge di stabilità. Finora le indicazioni sono piuttosto scarne da parte della Giunta e come opposizioni stiamo lavorando in queste settimane per avanzare proposte in discussione: tenuta del sistema sanitario, misure di sostegno economico e sociale, sostenibilità ambientale e investimenti, per prepararci alla sfida del recovery fund e delle nuova programmazione. Un bilancio di transizione e di impostazione del futuro che dovrà avere una approfondita lettura del futuro della nostra Regione.

E, a proposito del futuro della nostra Regione, la discussione del bilancio si incrocia non solo con quella sul Next Generation EU ma anche su quale politica industriale si intenda fare in Liguria, che ruolo vuole svolgere in settori strategici, come quello dell’acciaio.



Su questo tema sono intervenuto in un incontro molto interessante “Industria e acciaio” organizzato dal PD Genova: della centralità di Genova e del nord ovest nel nuovo piano industriale, della necessità di un piano nazionale dell’acciaio e dell’utilizzo del Next generation EU per favorire la transizione verde anche nel settore siderurgico.

(PS. mi scuso per non aver sottolineato, quando avrei potuto, che il panel fosse composto da soli uomini).



L’ultima settimana in Consiglio



Martedì scorso in aula del Consiglio Regionale sono stati approvati all’unanimità 3 ordini del giorno



Giornata mondiale contro l’AIDS

E’ stato approvato l’ordine del giorno a mia prima firma che impegna la Giunta Regionale a sviluppare e a potenziare la promozione di iniziative di informazione, prevenzione e di sensibilizzazione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione e per promuovere la corretta informazione nella società sulla situazione delle persone con HIV allo scopo di rimuovere lo “stigma” che ancora purtroppo persiste.

Autostrada A12 tratto Genova-La Spezia

E’ stato sottoscritto da tutti i gruppi ed approvato all’unanimità un Ordine del Giorno che impegna la Giunta a intervenire immediatamente nei confronti di Autostrade per mitigare i disagi derivanti dai processi di manutenzione sulla A12 e per richiedere che per tutto il perdurare di questa situazione vengano diminuite, se non eliminate, le tariffe di pedaggio sui tratti in stato di manutenzione.



Le criticità del mondo ricreativo, culturale e delle Associazioni di promozione sociale nel periodo delle crisi Covid19

Secondo i dati dell’ISTAT sono quasi 200mila i volontari e oltre 21mila i dipendenti, che ruotano intorno al mondo culturale, ricreativo e delle Associazioni di promozione sociale che in questo periodo di pandemia lamentano delle grosse problematiche legate al Covid19. Per questo è stato approvata la richiesta di un tavolo tecnico con Regione e ANCI che lavori a questi obiettivi: la sospensione delle locazioni negli immobili di proprietà di Arte sino alla fine dell’emergenza sanitaria e di ritirare immediatamente eventuali messe in mora attivate in queste settimane; la possibilità di riattivare il Fondo di rotazione FILSE per le associazioni di promozione sociale, adattandolo e integrandolo alle mutate esigenze Covid-19; la possibilità di prevedere d’ora in avanti l’accesso ai fondi e ai sostegni di carattere regionale anche al mondo dell’associazionismo, individuando eventualmente anche iniziative dedicate a questo importante mondo.



La prossima settimana



Un punto sulle prossime iniziative a mia prima firma che verranno discusse in Consiglio.



I progetti di messa in sicurezza della Baia di Portobello (Sestri Levante)

Il 28 e il 30 ottobre 2018 il Comune di Sestri Levante, insieme a molti altri comuni del Tigullio, è stato interessato dal maltempo con molti danni al territorio, imbarcazioni ed abitazioni. Nonostante il Comune stesso abbia tempestivamente segnalato tutte le necessità dei progetti per la messa in sicurezza del territorio, specie la parte abitata, ad oggi il progetto di messa in sicurezza di quella parte di territorio non è stato ancora inserito nelle opere prioritarie di Regione Liguria. Considerato il fatto che si tratta comunque di una zona con delle realtà abitative e vista la scadenza per la riprogrammazione per gli interventi per il 2021, ho chiesto alla Giunta che intenzioni avesse in merito ed entro quando verrà inserita quella richiesta nelle opere di messa in sicurezza.



L’Ospedale di Rapallo

Purtroppo in settimana è arrivata la notizia del cluster nell’ospedale di Rapallo. Sono rimasti contagiati pazienti e operatori sanitari, le cifre ad oggi sono ancora in aggiornamento ma possiamo affermare che si aggirano intorno alla trentina di persone contagiate in totale.

Ho scritto una lettera alla Direttrice Generale della ASL4 per avere maggiori informazioni a riguardo: come sia successo e soprattutto che tipo di iniziative siano state messe in campo per la gestione del focolaio.



Due note positive



Gutta cavat lapidem, “la goccia perfora la pietra” significa che con una ferrea volontà si possono conseguire obiettivi altrimenti impossibili. In altre parole, ad essere testardi prima o poi qualcosa si riesce a smuovere:



Biblioteca de Amicis:

L’amministrazione Bucci aveva deciso che dal nuovo anno sarebbero state sostituite parti della Biblioteca De Amicis del Porto Antico, con degli uffici, proprio quella parte di biblioteca che ospita il fondo di Psicopedagogia, con circa 6000 volumi, l’Auditorium e l’area per i laboratori e le attività didattiche.

Dopo giornate di critiche da parte della cittadinanza e di tutte le istituzioni, l’Assessore comunale ci fa sapere per mezzo stampa che la biblioteca De Amicis è salva, che non c’è mai stata nessuna intenzione di riduzione degli spazi togliendo un importante presidio di cultura, specie per i più piccoli, per far posto a degli uffici. Qui, quello che penso sia successo.



Bollettino giornalieri Covid

Da inizio pandemia – aprile 2020 – richiedevo una maggiore specificità e un maggior dettaglio nel Bollettino Quotidiano Covid di Regione Liguria. Una maggior chiarezza sarebbe utile non solo per i cittadini, ma soprattutto per il personale medico e per gli amministratori. Nello specifico chiedevo che venisse inserito il dato in riferimento alla residenza del positivo e non in base al laboratorio di analisi dei tamponi. Dal 30 ottobre nel Bollettino è presente quella voce: qui vi racconto, se vi va, come penso che sia andata