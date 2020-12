Chiavari città d’arte: dibattito aperto sull’utilizzo delle aree

Da Emilio Cervini, già assessore alla Cultura del Comune di Chiavari e da

Giorgio Getto Viarengo riceviamo e pubblichiamo

È con meraviglia che abbiamo appreso, nei giorni scorsi dalla stampa locale, dell’iniziativa del Consigliere Comunale Sig. Sandro Garibaldi di chiedere all’Amministrazione Comunale un confronto sulla futura

destinazione degli spazi del vecchio Palazzo di Giustizia di Piazza Mazzini.

Giudichiamo molto positivamente tale richiesta e ci auguriamo che l’intero Consiglio Comunale, allorché discuterà la mozione in oggetto, la accolga e voglia coinvolgere nel dibattito l’intera Città.

È da troppo tempo che un silenzio assordante è calato sulla vita e sul futuro di Chiavari, troppe scelte decisive per il suo sviluppo vengono rinviate o prese senza alcun confronto dentro e fuori Palazzo Bianco.

Questo vale in particolare per le scelte culturali, un settore che può segnare un reale rilancio della nostra Città e dell’intero Comprensorio del Tigullio.

Purtroppo è quotidianamente sotto i nostri occhi il Teatro Cantero Chiuso! E nessuna iniziativa da parte degli Enti Pubblici è annunciata.

Quanto poi alla decisione dell’Amministrazione di trasferire la necropoli pre-romana nel vecchio Tribunale, per quanto ci riguarda, siamo fermamente contrari e condividiamo la proposta dell’utilizzo dello storico

Palazzo della Cittadella quale polo culturale per tutto il Tigullio, con la creazione di un’istituzione capace d’eventi internazionali, per attrarre turisti italiani e stranieri, entrando nell’offerta dei circuiti culturali

d’eccellenza e collaborando col Palazzo Ducale di Genova.

Per quanto riguarda la collocazione della necropoli sono diverse le ipotesi già avanzate e mai approfondite e non valutate dall’attuale Amministrazione o comunque discusse pubblicamente: si va dal completamento del progetto Montagni presso Palazzo Rocca, al riuso del chiostro presso San Francesco, sino a quella più affascinante e certamente più attrattiva di ricomporre là dove era stata scoperta nell’area di Corso Millo. A questo riguardo ci riferiamo alle aree comprese tra l’edificio Bancalari Artigianelli e Salita Levaggi, questa ipotesi deve vedere da subito l’apertura di un confronto con l’Amministrazione dell’Ipab.

La sintesi è rappresentata da due straordinarie risorse, la Cittadella e la Necropoli, che devono essere valutate per le loro potenzialità culturali che rappresentano e non sovrapposte. Qui una domanda: perché avviare il trasferimento della necropoli da Palazzo Rocca? Per gli spazzi non adeguati? La necropoli attende il suo rimontaggio complessivo e la Cittadella non può garantirlo.

Le nostre sono solo proposte, l’importante – secondo noi – è che si torni a discutere, a confrontarci solo e unicamente per il bene di Chiavari e del suo futuro, proprio partendo dalla cultura.