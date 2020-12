Chiavari: aspettando che la città scopra una vocazione

Chiavari città d’arte per i suoi portici, il centro storico, i musei, gli affreschi del Santuario delle Grazie. Basterebbe un evento nazionale all’anno per lanciarla nel giro delle città d’arte. Per altro una scelta quasi obbligata considerato che non è più la città delle banche, delle scuole, né del commercio e tanto meno del turismo, anche se sembra decollare , finalmente, la città balneare e della nautica.

Emilio Cervini e Giorgio Getto Viarengo hanno rilanciato il tema della destinazione dell’edificio dell’ex tribunale. La notte di Capodanno segna i tre anni di chiusura del teatro Cantero che, essendo vincolato, non può cambiare destinazione; dato essenziale per stabilirne il valore. Si dice che la proprietà chieda 3.500.000 per venderlo; chi fosse disposto ad acquistarlo dovrebbe poi sobbarcarsi circa 300 milioni tra tasse e spese e il costo per metterlo in sicurezza e riqualificarlo. Cifra che viene indicata in 400.000 euro ma che in realtà è molto più alta; basti pensare che per rimettere in condizioni di funzionare il Teatro Sociale di Camogli (assai più piccolo) sono occorsi quasi 8 milioni di euro.

Onde cancellare le varie illusioni sarebbe necessario fare valutare il costo del Cantero a un perito; stessa cosa per eseguire un preventivo relativo alla sicurezza (impianto elettrico, antincendio con vasca interrata per riserva d’acqua, scale esterne di sicurezza per l’agibilità dei palchi. Il tutto secondo la normativa in atto) e per la riqualificazione (rifacimento del pavimento, dei locali igienici, l’arredamento; magari una tinteggiatura).

A quanto risulta l’attuale sindaco Marco Di Capua aveva fatto un’offerta alla proprietà: una convenzione decennale di 90.000 euro all’anno in cambio di 30 serate del Cantero a disposizione del Comune (Festival Parola, recite scuole, spettacolo dei sindaci, cerimonie, etc) a patto che il locale abbia l’agibilità. Sembra anche che la proprietà avesse ottenuto un finanziamento per realizzare un ristorante interno, ma che il progetto sia stato accantonato. Per altro la proprietà paga l’Imu al 50 per cento (beneficio derivante dal vincolo) e, al tempo del covid almeno, non paga la Tari. L’edificio è destinato a cadere a pezzi?

Restano altri due contenitori culturali: l’ex tribunale dove il Comune ha già investito per metterlo in sicurezza e Palazzo Rocca per cui tra tetto e facciata sono stati investiti 1.250.000 euro oltre 300 già stanziati per un totale di 1.550.000 euro (600 dei quali derivanti da oneri di urbanizzazione. (m.m.)