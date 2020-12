Camogli: l’area fitness si arricchisce di “verde”

A Camogli, la quasi ultimata area fitness del viale dei cipressi, lungo il torrente Gentile, si è arricchita di piante di mirto, corbezzolo, edera, lentisco e gelsomino. L’intervento, realizzato dall’Impresa Gam di Paini Giuseppe & C. di Genova, è coordinato per il Comune dall’architetto Maurizio Canessa e diretto dall’architetto Cristiana Mortola di Rapallo. Nell’area, di oltre seicento metri quadrati, trovano posto anche attrezzature per l’attività sportiva all’aperto, fra le quali una cyclette, una palestra ginnica attrezzata, una seduta con spalliera, un attrezzo canoa, un cross trainer, una panca inclinata, uno step.