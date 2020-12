Camogli: Gpm; da domani il calendario musicale dell’Avvento

Dal Gruppo Promozione Musicale “Golfo Paradiso” riceviamo e pubblichiamo

Carissimi amici, come promesso stiamo arrivando con il nostro calendario musicale dell’Avvento. Tante “caselline” da aprire ogni giorno con contenuti fatti apposta per voi: parteciperanno i docenti dei corsi di musica, alcuni allievi, artisti che abbiamo avuto l’onore di ospitare in questo 2020 e altri amici musicali che hanno gentilmente dedicato un po’ del loro tempo a questo progetto. Dall’8 dicembre troverete queste miniclip nel nostro canale youtube!

A breve, maggiori informazioni anche sull’evento di Capodanno!

Contiamo di potervi annoverare tra i nostri Soci anche per il 2021, nella speranza di potervi proporre molti più eventi rispetto a questo anno così sfortunato. Il rinnovo dell’associazione può essere fatta con bollettino postale o bonifico bancario: le istruzioni a questo link (http://www.gpmusica.info/diventa_socio_5.html), valide anche per chi non avesse avuto modo di associarsi per il 2020.

Per ulteriori informazioni: gpmusica.info, gpmusica@libero.it, 0185770703, 3395839136 (Whatsapp)