Martedì 8 dicembre, in occasione della giornata festiva, il mercato settimanale in Piazza XXVI Aprile si svolgerà regolarmente.

Saranno presenti, con l’orario di sempre, gli abituali mercatali con i loro banchi che saranno organizzati con le solite modalità di disposizione e di chiusura del primo tratto di Via Mazzini.