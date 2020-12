‘Santa’: “il paese di Riosogno e il suo sindaco Isso”

Da Marco Delpino, giornalista ed editore, riceviamo e pubblichiamo

Il TG1 di oggi (domenica 6 dicembre), nella rubrica dedicata alla cultura, ha parlato di un libro che mi ha incuriosito: “Annacuccù” del giornalista, scrittore e senatore Primo Di Nicola.

Nel libro si raccontano le vicende di un villaggio immaginario, “Riosogno”, che potrebbe essere collocato in qualunque parte d’Italia, un posto dove le donne si raccontano fatti e pettegolezzi bisbigliando fra loro durante i rosari e dove le statue dei santi incutono rispetto e timore come fossero loro stesse i santi. Gli uomini sono consumati dalla dura vita del lavoro, mentre i ragazzi crescono in un ambiente spiccio e ruvido.

Riosogno è un paradiso in terra che evoca la dimensione quasi onirica di un tempo ormai passato rispetto al nostro malfermo presente.

Il sindaco del paesino si chiama Isso, cioè “Lui”, una sorta di innominato, un piccolo ducetto che spadroneggia con i suoi collaboratori su tutto.

Sarà proprio lui a decidere di deviare il corso di un fiume, anche se, così facendo, tutte le attività rischiano di fermarsi. Ma non c’è nulla da fare e tutto viene sacrificato sull’altare di una presunta “riqualificazione ambientale”.

Molti iniziano a pensare che sia arrivato il momento di contrastare Isso alle prossime elezioni comunali. Per farlo, però, occorre presentare una lista alternativa.

Lampa sarà il candidato che dovrà sfidare Isso, ma si rivela ben presto l’uomo della speranza tradita, troppo “vecchio” e con una squadra non sufficientemente motivata.

Così i giovani, da attenti osservatori, iniziano a farsi domande e a dubitare dei grandi, troppo rassegnati, apatici e indolenti. Ma anche questa sfida è destinata a fallire.

Il grandioso finale del libro, tuttavia, diventa un atto di ribellione e di riscatto di chi, rimasto per troppo tempo intrappolato in un disperato mutismo, riesce finalmente a liberare il proprio grido di libertà.

Mi sembra di aver già visto o letto una storia simile… O no?

Amici di Santa Margherita Ligure, mi aiutate a colmare una mia momentanea… amnesia?