Recco: la giunta accoglie (in parte) le proposte di ‘Civica’

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di “Civica” riceviamo e pubblichiamo

Lo Stato ha erogato copiosi trasferimenti di denaro per consentire agli enti locali di fronteggiare le necessità sopravvenute a seguito dell’emergenza pandemica.

Per quanto riguarda il Comune di Recco, la somma stanziata (se si considerano anche i contributi regionali) è di poco inferiore a un milione e mezzo di euro.

Dalla lettura dei documenti contabili abbiamo verificato come esista la copertura finanziaria per implementare le misure messe in atto dall’amministrazione comunale.

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale, Civica ha proposto che venga attivato un ulteriore intervento economico a favore delle famiglie a basso reddito, degli operatori resi più fragili dall’attuale congiuntura nonché a sostegno delle società sportive che hanno continuato a farsi carico delle spese di gestione pur avendo subito i consistenti effetti provocati dal ridimensionamento della loro attività agonistica.

La nostra istanza è stata accolta solo in parte: la Giunta ha approvato un piano straordinario di aiuti economici per commercianti e professionisti che versano in condizioni di difficoltà.

Sempre nell’ambito di una seria e responsabile collaborazione istituzionale, Civica andrà a reiterare le proposte inevase dall’amministrazione.