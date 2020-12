Anche a Recco, come in altri Comuni, molti utenti si lamentano del fatto che i bidoni dei rifiuti debbano essere aperti e rinchiusi manualmente. Obbligando poi a sanificarsi le mani o ad usare guanti e fogli di carta che devono poi essere gettati nei cestini, non sempre a portata di mano. Il problema si amplifica al tempo del covid e l’apertura manuale sembra una contraddizione con le raccomandazioni e le norme anticovid.