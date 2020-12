RASSEGNA STAMPA. “Asl 4: tamponi flop solo 31 in 7 giorni”

Oggi, domenica 6 dicembre, auguri a Nicola. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: consumato (molto esperto; di matrimonio con unione sessuale compiuta; di brodo ristretto; di indumento o biancheria lisa). Proverbi: “Giorno per viaggiare, notte per dormire”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “I contagi corrono nelle Rsa, sospesa gestione a Villa Tasso”; “Asl 4: tamponi flop, solo 31 in una settimana”; “Il Drive through in Colmata”. Covid economia: “Albergatori, Natale è l’ultima Caporetto”. Covid scuola: “Lezioni in presenza, il nodo sono i trasporti”. Autostrade: lavori bloccati fino all’8 dicembre. Sindaci sospesi: reintegrato Gino Garibaldi a Cogorno e Marco Limoncini a Cicagna.

Sestri Levante: alleanza tra consorzi turistici per far crescere Discover Italy. Sestri Levante: gli abeti dei ristoratori saranno reimpiantati. Lavagna: Diga Perfigli, il vero rischio è per Chiavari”. Chiavari: area fitness e picnic sul sovrapasso Preli. Leivi: altro Tir bloccato sulla strada del Bocco.

Rapallo: resta grave l’operaio precipitato. Santa Margherita Ligure: club sportivi, ristori con bando del Comune.

Rezzoaglio: mezzi pesanti a Costafigara, chiesti controlli. Santo Stefano d’Aveto: piste battute e Cipolla aperto, dal 7 si parte.