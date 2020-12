Rapallo: un Natale per i cittadini, firmato Pogliani

L’amministrazione comunale ha deciso di festeggiare comunque il Natale con i cittadini, i rapallesi. Le luminarie e gli alberi verranno distrIbuiti in tutte le vie delle città. A questo si aggiungerà un progetto voluto da Marco Pogliani (l’ideatore del red carpet e di tante altre fortunate iniziative in Italia) che verrà attuato a partire da martedì prossimo, ma senza inaugurazioni ufficiali per non creare assembramenti e far vivere anche questo avvenimento nel rispetto delle norme anti-covid. Tra il Castello e il Chiosco della Musica, verrà allestito un percorso speciale per i bambini. Ci saranno postazioni particolari e – spiega l’assessore al Turismo Elisabetta Lai – proiezioni di luci sulle facciate dei palazzi del lungomare e del castello.

Il decreto Natale di Conte vieta i trasferimenti da regione a regione; nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, perfino lo spostamento da un comune all’altro. Valeva la pena investire tanto nel Natale? Spiega il sindaco Carlo Bagnasco: “Le cifre stanziate su questo capitolo andavano spese. In secondo luogo è vero che ci sono stati morti per il covid e ci sono tanti senza lavoro e in difficoltà. Le luminarie invogliamo chi ha possibilità a spendere e ad aiutare direttamente o indirettamente chi vive situazioni di disagio. I bambini hanno bisogno di sognare. Abbiamo già ricevuto moltissimi complimenti per quanto andiamo a fare e ne sono soddisfatto”