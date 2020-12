Portofino: riqualificazione di edifici, tanti cantieri

Il centro di Portofino è tutto un cantiere per lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria ad edifici. L’ultima gru issata (foto in alto) è quella per lavori al terrazzo del condominio dell’autosilo municipale. A Villa Altachiara (2 e 3) proseguono i lavori di rifacimento dei muri a secco e degli intonaci della Villa. In piazzetta, oltre il cantiere per la stazione di pompaggio della fogna, davanti al ristorante Delfino, stanno procedendo i lavori di riqualificazione dello “Splendido Mare” (4). Infine sul molo Umberto i° il restyling del ristorante Pitosforo (5) che sarà gestito dal pluristellato Carlo Cracco.