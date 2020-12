Una Portofino grigia e romantica, non completamente abbandonata dai turisti che ne possono apprezzare la bellezza in piena tranquillità. Ci sono negozi che avvertono i clienti che l’apertura avverrà a marzo. L’idea di destagionalizzare il turismo e tenere aperto anche in bassa stagione, spinge altri commercianti a tenere aperto. In passato il Borgo chiudeva i battenti dal ponte dei Santi all’Immacolata. Adesso le cose, nonostante il covid, iniziano a cambiare.