Borghetto Vara: premi per 90.000 euro agli studenti meritevoli

di Guido Ghersi

A Borghetto Vara, nella vallata, ben 7 studenti di 3ª media e 3 rispettivamente di 2ª, 3ª e 4ª superiore e 1 diplomato, sono stati premiati per un totale di 90 mila euro dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana: un sostegno per proseguire gli studi.

Nel contempo il Comune, guidato dal sindaco Caludio Del Vigo, ha stanziato 150 mila euro per venire incontro alle esigenze delle famiglie più bisognose, il taglio del 10% della Tari per i negozi, oltre ad un servizio taxi dedicato agli anziani,e la consegna a domicio di alimenti.