Bogliasco: domani l’accensione dell’albero di Natale on line

Da Facebook Comune di Bogliasco

Domani l’accensione dell’albero in diretta Facebook.

Continuando l’idea dello scorso anno gli addobbi dell’Albero di Natale di Piazza XXVI Aprile si sono ispirati al mare per evidenziare la peculiarità del nostro paese: un meraviglioso borgo marinaro.

Tra le fronde del bellissimo e maestoso abete si nascondono fantastiche figure di pesci e creature marine realizzate in lamiera zincata, tagliate e ribattute a mano, come vere e proprie sculture.

L’idea originale è nata dalla creatività delle ragazze della Pro Loco che, con dedizione e maestria, hanno realizzato le decorazioni, rigorosamente a mano. In questo momento l’albero è quasi pronto per essere per essere illuminato insieme alla Piazza e alle vie del paese addobbate con romantici lampioncini, realizzati dal “mitico” Guido, che creano un’atmosfera quasi d’altri tempi.

Accanto all’albero i bambini troveranno l’ufficio postale di Babbo Natale dove potranno imbucare le letterine contenenti i loro desideri e i loro pensieri per il giorno tanto atteso alle quali riceveranno una risposta personalizzata.

Purtroppo l’evento non potrà svolgersi come avveniva negli scorsi anni per le cause che tutti, a malincuore, conosciamo. Tuttavia abbiamo voluto condividere con tutti l’accensione. Chi lo desiderasse potrà seguire l’accensione, che avverrà – domani – lunedì 7 dicembre alle ore 18, grazie alla diretta dalla pagina Facebook del Comune.