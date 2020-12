Adottaliguria: Blissy, cane speciale che cerca affetto

Da Barbara Romano, volontaria di Bordighera Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Blissy è un cagnolino “particolare” ed unico in tutti i sensi.

Quando fu trovato insieme ai fratellini in un terreno in mezzo alla sporcizia ed alla incuria non gli furono date molte speranze… ma lui è un guerriero e grazie alle zie che si sono prese cura di lui, Blissy è cresciuto ed è diventato un cagnolino allegro ed affettuoso.

Ama giocare, ama le pappe, ama tutti!!!

Lui sa di essere speciale, sa che la vita è un dono e non ne vuole sprecare nemmeno un minuto.

Qualche dentino non è cresciuto, il pelo così così, ma uno speciale come Blissy non esiste.

Blissy ha due anni e mezzo, taglia media contenuta sui 16/18 kg, visibile in provincia di Savona, al confine con il Piemonte.

Per info 333 258 9102

