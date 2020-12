A Zoagli, la chiusura temporanea al traffico veicolare della strada comunale di Via dei Lecci, all’altezza del civico 12, è stata prorogata fino a venerdì 11. Lo ha chiesto la ditta che ripristina il tratto di muro a valle della strada sia per “la criticità di portanza del ciglio di valle ove è in corso la realizzazione del cordolo su pali” e alle avverse condizioni meteo verificatesi.