‘Santa’: “Un sacrificio, è un grande atto d’amore”

Dall’ufficio stampa di “Progetto Santa Insieme con Voi” riceviamo e pubblichiamo

Capita, caro Sindaco, ce lo dice chiaramente la storia, che da una pandemia non si esca mai del tutto vittoriosi. La sconfitta, purtroppo, è rappresentata dal danno economico che si produce ma, soprattutto, dal numero dei morti e dagli affetti che ci lasciano. Già, signor Sindaco, quegli affetti che lei menzione nella sua intervista al Secolo XIX, quel “momento affettivo così importante e simbolico” di cui ci priviamo, è vero, ma in virtù di un bene superiore.

La salute pubblica. Rifletta, Sindaco, se quell’abbraccio sincero e commosso dato ai nostri anziani, strumento per comunicare il nostro amore fosse, al contempo, veicolo di un contagio che potrebbe portarli alla morte, penserebbe ancora che sia una sconfitta preservare la salute di chi amiamo sacrificando per una volta quella “prassi sociale consolidata che fa sentire forte l’essere famiglia”? Un sacrificio, spesso, è il più grande atto d’amore, che non ci fa sentire ma ci rende famiglia.

Ci pensi.