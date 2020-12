‘Santa’: aiuti per indennizzi covid anche alle associazioni sportive

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Dall’ultima riunione di Giunta gli indirizzi alla base di un bando per

l’assegnazione di un contributo pari a complessivi 10.000 euro in

favore delle Associazioni sportive cittadine che hanno visto diminuire

le entrate economiche per via dell’emergenza sanitaria che ha

caratterizzato questo 2020. Ogni associazione potrà ricevere un

massimo di 1.000 euro.

I termini del bando saranno disponibili sul sito istituzionale

dell’ente www.comunesml.it

“A causa di questa emergenza sanitaria – sottolinea Patrizia

Marchesini, Consigliera comunale di Santa Margherita Ligure, con

incarico allo Sport – anche le Associazioni sportive stanno vivendo un

momento decisamente critico, per via della sospensione delle

rispettive attività. Come Amministrazione abbiamo pertanto pensato di

fornire un ristoro economico a queste importanti realtà del nostro

territorio, aprendo un bando che consenta loro di ottenere un rimborso

per le maggiori spese sostenute e per far fronte alle perdite

economiche subite rispetto all’anno precedente”.