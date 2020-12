Recco. I familiari di Bacigalupo: “Osservate le norme anti-covid”

Stamattina si sono svolti i funerali di Luigi “Gino” “Bacci” Bacigalupo, 82 anni, commerciante, attivo nel volontariato, per tanti anni consigliere comunale. Stimatissimo da quanti lo conoscevano. Nonostante la pioggia, molti i fedeli che hanno seguito la cerimonia funebre all’esterno della chiesa di San Rocco di Recco (piena fino al limite consentito dalle norme sul distanziamento). Presenti la moglie , le tre figlie con i mariti e i nipoti. La famiglia ha voluto affidare la lettura di poche accorate righe di ringraziamento per chi ha partecipato al loro lutto; “Gino è morto per il covid, ci spiace non potervi abbracciare uno per uno, ma occorre seguire le norme, vi invitiamo a seguirle per evitare altri dolorosi lutti”.

Il parroco don Antonio Servetto ha sottolineato l’aiuto che Bacigalupo gli aveva dato fin dal suo arrivo a San Rocco nel 1985, quando il cardinale Siri lo aveva inviato prima a coadiuvare e poi sostituire il vecchio parroco, don Garbarino. La messa è stata concelebrata con don Marco Fazio e don Entico Ciangherotti parroco di Megli che ha ricordato come “Gino” fosse originario di Megli e il suo papà campanaro di quella parrocchia dove verrà celebrata una messa a suffragio di “Bacci”.