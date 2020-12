A gennaio, la premiazione era prevista per luglio, poi per il 12 dicembre. La cerimonia per la consegna del Premio alla Donna Scrittrice campeggiava sulla home page del sito del Comune di Rapallo, ma da alcuni giorni l’argomento è sparito; senza che l’assessorato (fantasma) alla Cultura ne desse comunicazione. Un mistero.

Cinzia Leone, una vincitrice premiata dal sindaco Carlo Bagnsco