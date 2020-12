Rapallo: dopo la mareggiata la rimozione dei detriti

Finché non verrà ricostruita la diga del porto Carlo Riva, il lungomare di Rapallo ad ogni mareggiata viene invaso dal mare che, ritirandosi, lascia òla solita scia di detriti. Operatori e mezzi necessari sono intervenuti tempestivamente questa mattina per rimuovere sabbia e detriti. Stanno operando in Via Avenaggi, che potrà essere riaperta al traffico veicolare per poi proseguire il lavoro a San Michele. Gli operatori di Aprica sono al lavoro sul Lungomare per ripulire la zona da fogliame e altri rifiuti.

Dice il sindaco Carlo Bagnasco: “Ringrazio come di consueto l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio, il consigliere con incarico alla Nettezza urbana Andrea Rizzi , il consigliere con incarico al Verde urbano Maurizio Malerba e tutti gli operatori intervenuti.