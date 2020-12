In serata un bambino di dieci anni è stato investito da una moto mentre attraversava via Arpinati a Rapallo. Immediato intervento dei Volontari del Soccorso; il paziente è stato trasportato in codice giallo all’Istituto Gaslini. Avrebbe riportato diverse ferite subito suturate; ulteriori controlli escluderebbero lesioni più gravi.