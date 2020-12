Portofino: ricordiamo l’eccidio dell’Olivetta

Ogni anno a Portofino, la prima domenica di dicembre, si ricorda la strage dell’Olivetta avvenuta nel Borgo la notte tra il 2 e 3 dicembre 1944. Ventidue antifascisti furono prelevati dal carcere di Genova portati (si ignora il motivo) a Portofino, trasferiti in località Olivetta, legati tra loro, mitragliati e gettati, alcuni ancora vivi, in fondo al mare.

Quella dell’Olivetta è la più commovente e sentita, tra tutte le cerimonie che nel Levante ricordano le esecuzioni effettuiate dai nazi-fascisti contro partigiani o cittadini inermi. Per lungo tempo è stato taciuto il motivo della strage di Portofino: l’uccisione, in nove punti diversi del Ponente genovese (come si deduce dalle cronache dei giorni successivi del quotidiano “Il Lavoro”) di altrettanti fascisti, considerati spie dei nazisti; operazione denominata “la notte delle spie”.

La cerimonia, prevede la messa celebrata nella chiesa di Divo Martino, il corteo fino all’imbarcadero, il trasferimento via mare allo scoglio dell’olivetta per deporre corone alla lapide che riporta i nomi dei partigiani uccisi; il lancio di una corona in mare; il ritorno in piazzetta dove si ascolta l’orazione ufficiale.

I nomi degli uccisi: Abramo Bassignami, Domenico Camera, Agostino Carniglia, Emanuele Causa, Otello Cenatelli, Cafiero Cipriani, Giovanni Luigi Costa, Carlo Dellacasa, Domenico De Palo, Carlo Faverzani, Antonio Ferrari, Marcello Cioffi, Giuseppe Golisano, Bartolomeo Maffei, Onelio Matterozzi, Alfreo Meldi, Luigi Celso Meldi, Tullio Molteni, Giovanni Odicini, Emanuele Sciutto, Cipriano Turco, Diofebo Vecchi. Due delle vittime avevano chiesto di seguire i venti detenuti politici credendo venissero liberati dal carcere.

Quest’anno i Martiri dell’Olivetta verranno ricordati online dall’Anpi Santa Margherita Ligure-Portofino

Di seguito alcune foto della cerimonia 2019 svoltasi sotto la pioggia e ostacolata da raffiche di vento

Il sindaco Matteo Viacava pone la corona alla lapide

Il Prefetto di Genova Carmen Perrotta

In attesa di salire sul battello

Parte dei gonfaloni presenti

In piazzetta ad ascoltare il ricordo della strage