Portofino: da domani, tempo permettendo, Elfi in piazzetta

Da domani, tempo permettendo, domenica 6 dicembre a mercoledì 6 gennaio, a Portofino ci saranno “gli elfi in piazzretta2 a cura di Oriana Pagan dell’associazione culturale Deco Music di Chiavari.

Protagonisti i collaboratori di Babbo Natale affaccendati in diverse mansioni, principalmente quelle legate alla tradizione ligure, mettendo in risalto le peculiarità e le eccellenze della nostra terra in diversi settori: enogastronomico, tessile, ittico ecc.

La giunta ha accettato la proposta motivando così la decisione: “Tale progetto è ideato dall’artista Oriana Pagan, ideatrice della “Casa al mare di Babbo Natale, progetto che ha portato migliaia di visitatori nella nostra Riviera di Levante; tenuto conto che tale iniziativa è di notevole rilevanza e che interessa l’intera comunità locale di Portofino;Considerato che l’iniziativa è coerente con le finalità istituzionali dell’Amministrazione e in particolare, con i programmi e i progetti della stessa; Considerato che l’iniziativa ha impatto significativo sulla comunità locale, che ha sempre dimostrato di gradire questo genere di manifestazioni”.

E’ probabile tuttavia che domani siano aperte le due casette degli Elfi, arrivate ieri, ma che l’inaugurazione ufficiale avvenga sabato prossimo con l’accensione dell’albero.