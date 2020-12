di Guido Ghersi

Il direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Patrizio Scarpellini, ha predisposto la procedura per la pubblicazione del bando di gara europea, per il 2021, per l’accoglienza turistica per un importo, comprensivo di Iva, di 1.108.920,22 euro.

Il bando sarà pubblicato in questo mese, nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, predisposto secondo le linee guida approvate dalla Giunta esecutiva del Parco medesimo.