Maltempo: adesso si teme l’arrivo della galaverna

Un autunno mitissimo e poi sole a scacchiera: due giorni fa c’erano persone che facevano tranquillamente il bagno.Mancano pochi giorni all’inizio ufficiale dell’inverno e gli ingredienti ci sono tutti: pioggia, neve, mare agitato. A parte i danni derivanti dalla gestione autostrade, nel nostro entroterra le strade sono percorribili a parte quella di Alpepiana e del Penna. Spargisale e spazzaneve si preparano a sostenere anche la nuova nevicata prevista al pomeriggio e in serata; anche molti privati concorrono a sgomberare la neve. Si teme la galaverna, ossia il fenomeno che gela le piante,

La scorsa notte, la pioggia ha allagato strade a Sestri Levante; l’acqua è defluita poi attraverso i tombini. I vigili del fuoco di Chiavari si sono recati a Velva per un tettoia, ma, al momento, non si registrano danni rilevanti.