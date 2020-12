Da Attilia Giuffra riceviamo e pubblichiamo

Leggo sul Vostro Giornale, in data 4 Dicembre, la notizia della persona multata perché urinava per strada , a Recco; senza entrare minimamente nello specifico del caso e senza vana polemica, mi chiedo : dato che nella nostra cittadina non ci sono gabinetti pubblici , nell’eventualità di un’urgenza, chi dovrebbe pagar cara l’impossibilità di svolgere civilmente tale bisogno naturale ?