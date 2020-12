Lavagna: riapertura della ludobiblioteca “Libringioco”

Da Liliana Cavallini, per Arciragazzi Tigullio, riceviamo e pubblichiamo

Comunichiamo la riapertura della ludobiblioteca Libringioco a Lavagna, per il prestito e reso libri su prenotazione.

Come già accaduto in questo ultimo mese per altre biblioteche del Centro Sistema bibliotecario Urbano di Genova, anche nella biblioteca dei bambini Libringioco sarà possibile prenotare i libri preferiti e ritirarli in tutta sicurezza. Come? Basterà inviare una mail all’indirizzo ludobiblioteca@libero.it, lasciare il proprio numero e si verrà contattati per la scelta del libro e fissare un appuntamento per ritirare quanto scelto.

I giorni a disposizione per il ritiro dei libri prenotati saranno quelli dell’orario di apertura consueto: martedì , giovedì 16,00 alle 18,30 e mercoledì dalle 9 alle 12.

Si potrà accedere al ritiro dei libri, dotati di mascherina e dopo aver sanificato le mani.

Se si desidera si può visitare la pagina fb della ludobiblioteca Libringioco e visitare il portale del Centro Sistema Bibliotecario di Genova al seguente indirizzo: https://istruzione.cittametropolitana.genova.it/, sempre aggiornato su tutte le novità riguardanti il nostro polo bibliotecario.

La presidente Tessera M.Grazia

La vice presidente Liliana Cavallini