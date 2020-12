Codacons: “Ok indennizzi Autostrade, ma definiamo entità e tempi”

Dall’ufficio stampa Codacons Liguria riceviamo e pubblichiamo

Il Codacons approva la decisione di Aspi di rimborsare tutti gli automobilisti rimasti coinvolti nei disagi delle ultime ore sulla rete autostradale e causati dalla neve. E’ necessario però aprire un apposito tavolo sulla questione volto a definire tempi, modalità ed entità degli indennizzi.

Presentiamo oggi una formale richiesta ad Aspi affinché apra un tavolo con il Codacons a tutela di tutti gli automobilisti coinvolti in disagi e disservizi sulla rete – afferma l’associazione – Riteniamo molto positiva la decisione della società di disporre automaticamente indennizzi ai propri clienti, ma crediamo sia indispensabile il nostro intervento in rappresentanza di tutti gli utenti danneggiati, per definire in comune accordo tutti gli aspetti della questione.