Chiavari: mostra-omaggio a Guido Rocca, oggi la presentazione del catalogo

“Il Salotto buono” torna ad aprire le sue porte e ad accogliere gli ospiti ma questa volta lo farà on line. La mostra “Il Salotto buono. Omaggio a Guido Rocca” promossa dalla Società Economica, con la curatela di Mario Commone, Lara Conte e Raffaella Fontanarossa, propone un’interessante appendice. Sabato, 5 dicembre, alle ore 18, nell’ambito della XVIª edizione della Giornata del Contemporaneo, verrà presentato il catalogo della mostra, che permetterà al pubblico di entrare nuovamente nelle atmosfere intriganti e creative proposte l’estate scorsa dalle due

artiste, Elena Carozzi e Valentina Giovando. La presentazione, che rappresenta, per così dire, anche un debutto per la Società Economica (è la prima volta nella sua storia infatti che lo storico Ente propone un evento in streaming) si svolgerà sulla piattaforma Zoom tramite i seguenti link e credenziali:

Il catalogo, edito nella collana dei Quaderni del Laboratorio della sedia leggera di Chiavari, con progetto grafico di Marta Manini, dopo il saluto del Presidente della Società Economica, Francesco Bruzzo, verrà presentato al pubblico nell’ambito di una conversazione, condotta dalla giornalista Paola Pastorelli, con le artiste e i curatori, al fine di conoscere il percorso estetico che ha permesso a Carozzi e Giovando di reinterpretare in maniera assolutamente creativa e suggestiva il concetto di “salotto buono” attraverso dipinti, carte da parati e oggetti d’arredo, che hanno

riscritto gli spazi del Laboratorio di Guido Rocca.

La mostra, ora raccontata nel catalogo, intendeva omaggiare l’artigiano chiavarese, Guido Rocca, il quale, col fratello Giuseppe, nel clima della ricostruzione postbellica proseguì l’attività del padre nel laboratorio di Corso Dante 24, per poi trasferirsi nel 1971 nella sede di Via Piacenza 80, che diventò un punto di riferimento per la realizzazione di mobili di pregio e di vari modelli della sedia leggera di Chiavari. <Elena Carozzi e Valentina Giovando hanno ricostruito delle ambientazioni domestiche, reinterpretando in chiave intensamente evocativa e creativa le atmosfere dei bozzetti e degli schizzi progettuali che Guido Rocca mostrava ai suoi committenti. “Il Salotto buono. Omaggio a Guido Rocca” raccontava infatti il sogno della piccola borghesia negli anni del miracolo economico, che coltivava il desiderio di costruirsi nello spazio domestico la propria sala dei sogni. Partendo dalle linee sinuose dei mobili in stile realizzati da Rocca, ma anche da materiali residuali reperiti nel laboratorio, come carte, seste, strutture di sedie e di panche, Elena Carozzi e Valentina Giovando hanno riscritto, attraverso le loro interpretazioni, quegli oggetti e quei materiali per dar vita ad ambientazioni cariche di suggestioni > così spiegano i curatori.

Alcune note sulle artiste

Elena Carozzi: pittrice, negli anni ha sviluppato una ricerca artistica in cui pittura e decorazione costantemente dialogano e si fondono. Vuillard, Bonnard, Matisse sono punti di riferimento della sua ricerca pittorica che vaporizza le rigide definizioni dei generi, tra figurazione e astrazione, pur mantenendo sempre un rapporto con il referente naturale. La sua pittura si compone per lenti affioramenti e stratificazioni di materiali e di luce, di storie e di memorie. Racconta le antiche ritualità del quotidiano o si immerge nelle segrete forme della natura. Sconfina dal quadro all’ambiente attraverso la realizzazione di carte da parati, arazzi e tappezzerie che costituiscono un ulteriore campo di interferenza linguistica e di suggestione visiva, tra esperienza artistica e decorazione. https://www.elenacarozzi.com/

Valentina Giovando: artista designer, porta avanti da anni un’originalissima ricerca sugli oggetti d’arredo. Nel suo universo creativo contamina atmosfere che rimandano agli interni delle dimore aristocratiche parigine del Settecento, alle linee sinuose dell’Art Nouveau, ai motivi decorativi di culture lontanissime nel tempo e nello spazio. Disegna mobili e oggetti o parte da oggetti dismessi che recupera nei mercatini e che in entrambi i casi impreziosisce con materiali diversi, come stoffe, borchie, cristalli, chiodi, attraverso una tecnica artigianale frutto di un paziente lavoro manuale. Lampadari, sécretaire, tavoli creano evocative atmosfere, dove passato e contemporaneità conferiscono una nuova attivazione di senso agli spazi. Sono oggetti unici e preziosi in cui il lavoro manuale rivitalizza l’amore per l’oggetto, per le antiche pratiche del fare, come sottrazione all’omologazione globalizzante del presente. https://www.valentinagiovando.com/