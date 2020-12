di Guido Ghersi

Il Comune di Brugnato, in Media Val di Vara, guidato dal sindaco Corrado Fabiani, è al lavoro per salvaguardare il tradizionale spirito del periodo festivo tra Natale e l’Epifania. Così grazie ad alcuni sponsor la Pro Loco e, in parte, con l’indennità del primo cittadino, saranno installate nel paese le tradizionale luminarie.