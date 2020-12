Borzonasca: intrappolato con una gamba sotto l’auto (2)

Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Questa sera i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Borzonasca in località Tigliolo per un incidente stradale. Un guidatore ha perso il controllo dell’auto e finendo nella scarpata è rimasto intrappolato con la gamba sotto la vettura. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura ed hanno operato con i cuscini pneumatici e gli attrezzi idraulici per liberare la gamba del conducente. Sul posto 118 e carabinieri.