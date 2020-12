Brutto incidente a Livellara di Borzonasca. Alle 19.30 circa un’auto ha perso il controllo per motivi al momento imprecisati ed è precipitata per una ventina di metri in una scarpata. Sono intervenuti il 118 con la Croce Verde di Borzonasca i vigili del fuoco di Chiavari e i carabinieri. Particolarmente complesso il recupero della persona ferita che, stabilizzata, è stata trasportata in codice rosso e accompagnata del medico al pronto soccorso.