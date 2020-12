Val di Vara: auto nella notte vola in un giardino

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia riceviamo e pubblichiamo

I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti questa notte nei pressi di Via piano nel Comune di Beverino, per un incidente stradale.

Un ragazzo stava guidando la propria autovettura in direzione Cavanella Vara quando per cause non ancora accertate, in prossimità di una curva ne ha perso il controllo, andandosi a ribaltare e finendo all’interno del giardino di un’abitazione privata.

A bordo del veicolo oltre al conducente, era trasportato un passeggero coetaneo dello stesso, usciti autonomamente dalla macchina, i Vigili del Fuoco hanno provveduto tramite autogru al recupero dell’autovettura ed alla messa in sicurezza del luogo del sinistro.

Posizionata la vettura sulla sede stradale, il carro attrezzi poi ha provveduto alla rimozione.

Presenti sul posto il 118 con autolettiga e automedica, la Polizia Di Stato ed i Carabinieri.