Val d’Aveto: forse piste aperte, per i soli tesserati

In Val d’Aveto chiuse le strade 72 di Alpepiana in Comune di Rezzoaglio e quella che da Alpicella porta al Penna. Aperte tutte le altre compresa quella del Tomarlo. La neve è catura abbondante fino a Rocca d’Aveto dove alle 17.30 il manto arriva a quaranta centimetri; in centro invece è arrivata la pioggia.

Gli anni precedenti c’era una gran vogllia di tornare sulle piste ma mancava la neve; quest’anno sulle piste c’è neve a sufficienzace ma è vietato sciare. Tuttavia si sta studiandio un escamotage, perché sembra che gli atleti tesserati possano essere ammessi alle piste. Si lavora freneticamente a questa ipotesi.