Sestri: scendono a 71 le persone positive in isolamento domiciliare

da Facebook Comune di Sestri

Ultimo aggiornamento della settimana sull’evoluzione del Coronavirus a Sestri Levante.

Una buona notizia: scendono a 71 le persone positive in isolamento domiciliare, poiché abbiamo 19 guarigioni e nessun nuovo caso.

Sono invece 9 le persone residenti ricoverate nel reparto Covid-19 del nostro ospedale.

Come potete leggere i dati in questi giorni stanno migliorando, anche grazie a tutti gli sforzi che stiamo facendo. Non vanifichiamoli e continuiamo a essere prudenti e a rispettare tutte le regole di autoprotezione.