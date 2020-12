Sestri: il Rotary Rapallo ha donato altri 8 caschi all’ospedale

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Un nuovo contributo per dare supporto al nostro ospedale e a tutto il personale sanitario che da quasi un anno è impegnato nella lotta alla diffusione del contagio da Covid-19.

È con questo spirito che il Rotary Club Rapallo – Tigullio, di comune accordo con Asl4, ha distribuito questa mattina una seconda tranche di caschi flyte striker ai rappresentanti del reparto Covid Area Buffer e del reparto terapia subintensiva.

Gli 8 nuovi caschi vanno ad aggiungersi ai 10 donati in aprile, per aiutare il personale ospedaliero in situazioni in cui è praticata la ossigenoterapia ad alti flussi. Alla piccola cerimonia nell’atrio dell’ospedale, di cui si è incaricato personalmente il presidente di Rotary Club Rapallo-Tigullio Alessandro Moracchioli, hanno preso parte anche il presidente della Commissione Immagine Pubblica del Club Enrico Dall’Orso e la sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio.I