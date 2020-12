‘Santa’: via Delpino Teramo, in distribuzione le chiavi dei nuovi cassonetti

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Santa Margherita riceviamo e pubblichiamo

Da domani sono in distribuzione le chiavi per la nuova isola ecologica agli abitanti dei civici indicati in grafica.

Dichiara il Sindaco Paolo Donadoni: «La realizzazione di un marciapiede nella zona del supermercato Coop ha consentito di collocare un nuovo punto di conferimento, con una postazione di cassonetti automatizzati, per meglio soddisfare le richieste e le esigenze degli abitanti della zona. Il sistema della raccolta differenziata continua a migliorare la sua funzionalità».