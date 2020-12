‘Santa’: Gabilatour cambia sede e stile

Da Gabilatour riceviamo e pubblichiamo

L’agenzia viaggi Gabilatour ha trasferito il proprio ufficio da Via Roma a Via Delpino Teramo 26, sempre a Santa Margherita Ligure.

La scelta fatta non consiste in un semplice trasloco, ma in una nuova modalità di interazione con i nostri clienti, più contemporanea e funzionale. Abbiamo approfittato di questo momento di pausa forzata per sviluppare un progetto che avevamo in mente da anni, e ci siamo domandati: “Come sarà l’agenzia di viaggi del futuro?”.

Secondo noi non sarà più un negozio dove comprare prodotti standardizzati con pacchi di cataloghi e locandine appese, ma un luogo in cui si costruisce il viaggio su misura, in base alle specifiche esigenze di ogni cliente.

Nella nuova Gabilatour abbiamo creato spazi luminosi e confortevoli, un tavolo attorno al quale sederci insieme al cliente, una zona relax con suggestive immagini delle prossime vacanze, una libreria fornita di guide turistiche per ‘sfogliare’ le migliori esperienze di viaggio, magari sorseggiando insieme un buon caffè.

La filosofia che anima il nuovo modo di relazionarci con i clienti presuppone appuntamenti riservati perché siamo convinti che una straordinaria esperienza di viaggio non accade per caso: è frutto di buona organizzazione, conoscenza, capacità, e condivisione dei bisogni dei clienti.

Tra le attività di rinnovo della nostra identità anche il restyling del nostro logo: mantenuta la forma sferica creata da dodici spicchi, che rappresentano il mondo in movimento, abbiamo attualizzato sia il payoff (Emozioni in viaggio), che i colori, per renderli congruenti a quelli del marchio Experience My Portofino, creato per le attività e le escursioni dedicate a chi visita il nostro splendido territorio.

Chi siamo

Ilaria Di Marco

Cresciuta in Abruzzo, terra a cui sono legatissima; laureata in Economia del Turismo presso l’Università di Bologna.

Dopo gli studi sono partita per l’Inghilterra dove ho trascorso due anni; Londra è stata un ottimo trampolino di lancio nel mondo del turismo; rientrata in Italia nel 2000 ho lavorato a Milano per Jolly Hotels e per Hilton.

Dopo una breve pausa riflessiva, ho capito che le grandi città non erano più nelle mie corde, così mi sono trasferita in Liguria con l’idea di seguire il “mio sogno nel cassetto”, aprire un’agenzia di viaggi…

Gabriele Raffo

Chiavarese di nascita, dopo la maturità mi sono trasferito a Rimini dove ho conseguito il Diploma di Laurea presso la facoltà di Economia del Turismo.

L’esperienza alberghiera inizia a Londra, prosegue in Sardegna, a Rimini e a Genova.

Dal 2005 mi sono affiancato ad Ilaria nella gestione della nostra agenzia di viaggi. Nel 2014 ho creato il marchio Experience My Portofino che raccoglie le migliori esperienze del territorio e le propone alla clientela straniera.

Filippo Barenghi

Nato e cresciuto a Milano dove ho frequentato l’Istituto Tecnico per il Turismo.

Dopo anni di lavoro presso i migliori tour operator occupandomi di destinazioni intercontinentali, mi sono trasferito in Liguria iniziando la nuova esperienza alla Gabilatour.

Viaggiare è sempre stata la mia passione; far viaggiare le persone, il mio impegno quotidiano.

Gabilatour

Via Delpino Teramo 26 A – 16038 Santa Margherita Ligure

Tel. 0185 286493 | Email: info@gabilatour.com