Decesso di Luigi “Bacci” Bacigalupo. Questa sera alle 18.45 nella chiesa di San Rocco a Recco, la recita del rosario; domani mattina nella stessa chiesa, a pochi metri dove gestiva il suo negozio di ferramenta, verrà celebrato il funerale.

Il decesso di Bacigalupo ex consigliere comunale e attivo in tante associazioni cittadine, ha suscitato a Recco, ma non solo, una sincera ondata di cordoglio.