RASSEGNA STAMPA. Decreto Natale, sindaci divisi

Oggi, venerdì 4 dicembre, auguri a Barbara. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: placido (indica calma associata a tranquillità momentanea o permanente). Proverbi: “Meglio un aiuto che cento consigli”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Decreto Natale: “Sindaci divisi Sacrifici da fare. No è sbagliato”; “Albergatori delusi; l’apertura nelle feste non ha senso”; “Comuni chiusi nei giorni top, un danno rilevante”. Emergenza covid: “ASl 4 con 50 nuovi contagi, 107 ospedalizzati; A Rapallo i contagi a medicina salgono a 35, a Recco morto Luigi “Bacci” Bacigalupo”; “Drive through il servizio a Sestri parte al rallentatore”; “A San Colombano l’aumento dei contagi diventa un caso politico”. Covid economia: “Sestri e Casarza, bandi per aiutare le famiglie”; “Santo Stefano attende altra beve: vogliamo lavorare”. Maltempo ottobre: chiesti i danni per soli 4 comuni. Balneatori: Esplode la rabbia, ora il governo vada a Bruxelles”.

Sestri Levante: acquistati nuovi volumi in biblioteca. Casarza Ligure: “Cultura più forte del covid”. Lavagna: un laboratorio con Carmen Leoni, Chiavari: Conad in aiuto alla Croce Verde. Chiavari: Zucchero Amaro vende on line. Chiavari: il calendario dell’Anffas arriva a domicilio. Chiavari: l’Economica debutta in rete.

Portofino: Martiri Olivetta, cerimonia online.

Camogli: fotografa lancia il regalo sospeso. Camogli: Revello inventa il CamoGin. Recco: la Pro loco invita a illuminare i balconi. Recco vuol diventare capitale della bioarchitettura. Recco: Carocci e Patrone domenica in Tv. Recco: tornano i libri in prestito. Bogliasco: Luca Pastorino si ricandida sindaco.