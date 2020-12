Rapallo: Villa Tasso, sospeso il contratto di gestione

L’amministrazione comunale di Rapallo, con dermina dirigenziale, ha interrotto il contratto stipulato in data 30 maggio 2018 con la ditta Kcs Karegiver Cooperativa Sociale, con sede legale a Bergamo; Contratto relativo ai servizi di assistenza ed attività connesse presso “Villa Tasso”, casa di riposo in cui si sono registrati contagi di pazienti e personale in numero tale da rendere la struttura ingestibile.

Preso atto che lo stato di emergenza determinatosi all’interno della struttura ne ha di fatto reso necessaria l’evacuazione con collocazione di 15 ospiti presso altre strutture (3 presso la struttura Conte Canevaro sita in Zoagli; 6 presso la struttura Casa Laura sita in Rapallo; 4 presso la struttura sita in Genova – Castelletto, gestita dalla KCS Coop Soc.; 2 ricoverati presso l’ospedale di Sestri Levante che alla dimissione verranno trasferiti al Conte Canevaro)

Ciò detto il contratto di appalto relativo alla gestione dei servizi di assistenza ed attività connesse è stato sospeso dal giorno 07 novembre in seguito al determinarsi di condizioni tali che ne hanno reso impossibile la prosecuzione.