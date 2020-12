Rapallo: omaggio a Santa Barbara, patrona di Marina e Vigili del fuoco

Oggi è Santa Barbara, Patrona dei Vigili del fuoco dei membri della Marina militare. Dice il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco: “La Santa è stata scelta in particolare perché simboleggiante la serenità del sacrificio di fronte a un pericolo inevitabile. Desidero ricordare in questo giorno i tanti che si sono prodigati per il bene collettivo sia durante le terribili mareggiate che nelle straordinarie operazioni di soccorso, e che anche oggi si rendono disponibili ad aiutare per superare la pandemia”.

(immagini di archivio)