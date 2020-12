Rapallo: falsificazione di carte di credito, denunciata

A Rapallo, i Carabinieri, dopo la denuncia presentata lo scorso mese di Agosto, da un uomo abitante in quel Comune, attraverso la visione delle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza, identificavano e poi deferivano in stato di libertà per “indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento e furto” una 54 enne cubana, residente in quella cittadina. La deferita, dopo aver imbrogliato la vittima, gli sottraeva un telefono cellulare e una carta bancomat, con la quale, eseguiva svariati acquisti in diversi esercizi commerciali, per un importo di oltre 1.500 euro.