StTamattina un giovane di 29 anni è caduto da una finestra dell’hotel Cavour, in pieno centro a Rapallo, finendo nel cavedio. Sul posto il 118 che ha stabilizzato il giovane trasportato poi immediatamente al pronto soccorso del San Martino in codice roso. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Rapallo per le indagini di rito. A quanto si è appreso il ferito alloggiava con altri trasfertisti nell’albergo per realizzare lavori in un cantiere di Rapallo.