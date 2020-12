Pallanuoto M/ A2, ufficiale il calendario

Dall’ufficio stampa del Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

La Fin ha reso noto nella giornata di oggi il calendario del prossimo campionato maschile di Serie A2.

La prima fase del torneo inizierà il prossimo 16 gennaio e si concluderà il 22 maggio, per poi lasciare spazio a playoff e playout.

Allo scopo di minimizzare la possibile diffusione del Covid, ma anche con l’intenzione di limitare le spese di trasferta per le casse delle società partecipanti, la federazione ha stabilito che le 24 squadre iscritte al secondo campionato nazionale saranno suddivise in quattro gironi da sei formazioni ciascuno, stilati in base a criteri di vicinanza geografica. Per questo motivo i ragazzi di Daniele Magalotti saranno impegnati in una sorta di torneo esclusivamente provinciale. Tutte le rivali del Bogliasco, infatti, almeno in questa prima fase arriveranno dal genovesato.

L’esordio dei biancazzurri avverrà in trasferta a Sori, da quest’anno casa dello Sturla. Quindici giorni più tardi, al cospetto del Lavagna, avverrà invece il debutto stagionale tra le mura amiche della Vassallo. Il girone d’andata proseguirà poi con le visite alle vasche di Crocera ed Arenzano, inframezzate dal turno casalingo con il Camogli.

Questo il calendario completo della prima fase del Bogliasco:

* 1ª Giornata (and. 16-01; rit. 27-03): Sturla-Bogliasco

* 2ª Giornata (and. 30-01; rit. 10-04): Bogliasco-Lavagna

* 3ª Giornata (and. 13-02; rit. 24-04): Crocera-Bogliasco

* 4ª Giornata (and. 27-02; rit. 08-05): Bogliasco-Camogli

* 5ª Giornata (and. 13-03; rit. 22-05): Arenzano-Bogliasco